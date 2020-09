Běžné překročení česko – německých hranic bude pro Čechy zřejmě už za pár hodin nemožné.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / František Kuba

Německo totiž uvažuje o zpřísnění podmínek ohledně volného cestování pro české občany, to se má týkat především turistů. Potvrdila to dnes ředitelka odboru komunikací ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. „Už nyní platila omezení pro Prahu a Středočeský kraj, nyní by k tomu měly přibýt i ostatní kraje. Jedná se především o turisty,“ informovala mluvčí Štíchová.