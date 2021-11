Situace opravdu není naštěstí v Karlovarském kraji tak dramatická jako před půlrokem. Nemocnice tak nemusí prozatím rušit plánované operace. "Pozastavili jsme ale do konce roku příjem nových objednávek na operace a ani nenaplňujeme uvolněné termíny," informovala mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Karlovy Vary (KKN) Markéta Singerová s tím, že všechna oddělení si stále zachovávají svůj standardní režim. Nemocnice si tak zatím vystačí nejen s prostorovými, ale i personálními kapacitami. S tím souvisí i nemocnost zdravotníků, která podle Singerové není vyšší než v běžném období.

"V chebské nemocnici máme v současnosti hospitalizováno 12 covidních pacientů, z toho dva jsou v intenzivní péči, ani jeden z těchto lidí není naočkován. Nejstarší ročník je 1939, nejmladší 1978. V Karlových Varech se i nadále držíme kolem dvaceti hospitalizovaných, v pondělí ráno to bylo tedy 20 pacientů, z toho tři vyžadují intenzivní péči. Co se týče poměru neočkovaných, tak 11 jich vakcinaci nemá, 9 ano. Z těch naočkovaných jde o lidi ve věku přibližně 80 let," upřesnila mluvčí. Podle ní jsou v karlovarské nemocnici ale jen tři pacienti, kteří mají lehčí průběh. Nejmladší hospitalizovaný je ročník teprve 1987 a právě on je tím, co má lehčí covid. "Pět pacientů v Karlových Varech je ovšem připojeno na vysokoprůtokový kyslíkový přístroj, takzvané HFNO," dodala mluvčí Singerová.

Situace v Karlovarském kraji není podle mluvčího záchranné služby Radka Hese zatím natolik vážná, že by záchranáři potřebovali zřídit další informační linku. Právě jim totiž telefonují lidé, kteří potřebují transport do nemocnice, a nejen ti. Volajících v poslední době přibývá. "Máme nárůst telefonátů a samozřejmě i výjezdů. Často k nám lidé volají a chtějí poradit, co mají dělat. I taková je naše práce, že lidem radíme v léčbě. Ty, kteří jsou schopní, odkazujeme většinou do ordinací jejich obvodních lékařů. Jsou ale případy, kdy už si lidé nezatelefonují a kontaktují nás příbuzní. Není nic mimořádného, že zavolají blízcí, kteří bydlí i v jiném městě nebo dokonce kraji a prosí nás, abychom jejich příbuzného zkontrolovali," uvedl mluvčí záchranné služby.

Není přitom žádnou výjimkou, že přivolaní záchranáři nevědí, zda je pacient covidní či necovidní, protože si test neudělal. "My to můžeme odhadnout podle příznaků. Operátorka se proto ptá, zda má pacient po testu, dohledává ho i v registru," dodal mluvčí Hes.