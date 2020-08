„Po více než třiceti letech se operační sály sokolovské nemocnice nacházejí v prostorách, které odpovídají nárokům současné medicíny. Jsme rádi, že se tuto velkou investiční akci Karlovarského kraje ve zdravotnictví podařilo úspěšně dokončit. Přestože je sokolovská nemocnice v pronájmu, musí mít pacienti stejnou kvalitu péče jako v ostatních zdravotnických zařízeních, proto kraj postupně obnovuje nejen „své“ nemocnice v Karlových Varech a v Chebu, ale i budovy a vybavení v Sokolově. Naším velkým úkolem teď je dotáhnout do konce i revitalizaci nemocnice v Chebu, kde jsme narazili na problém se zhotovitelskou firmou. Věříme, že lidé ze Sokolovska a celého kraje i zdravotníci sokolovské nemocnice budou s novým komfortním prostředím spokojeni,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

Jeho slova potvrdila generální ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková: „Sokolovská nemocnice může být příkladem bezvadné spolupráce mezi krajem a soukromým provozovatelem. Je evidentní, že pro oba dva je cílem spokojený pacient. Od září nabídneme špičkovou péči v nových prostorách, které mají opravdu evropskou úroveň."

Karlovarský kraj v oblasti zdravotnictví plánuje další zvelebování zdravotnických zařízení v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu. „Sokolovská nemocnice je bezesporu důležitou součástí urgentní medicíny v našem kraji. Pracujeme ale také na tom, aby se co nejrychleji dokončila revitalizace chebské nemocnice. V nadcházejícím období rovněž musíme navýšit kapacitu karlovarské nemocnice. Proto jsme se v rámci takzvaného „generelu“ nemocnice rozhodli pro rozšíření urgentního příjmu, vybudování onkologického centra, v budoucnu počítáme i s tím, že by v areálu nemocnice mohla sídlit střední zdravotnická škola. Vždy ale opakuji, že naše zdravotnictví stojí na dostatku lékařů, sestřiček a dalšího personálu. Bez nich jsou nám moderní prostory k ničemu. Proto se snažíme, aby finanční motivace i možnost dalšího vzdělávání byla v KKN co možná nejlepší,“ zdůraznil krajský radní Jan Bureš.

Zdroj: Deník / Roman Cichocki

Nové operační centrum představuje velký pokrok také pro bezpečnost pacienta. Ten bude hned při vstupu na oddělení identifikován podle čárového kódu, který dostane při příjmu. Pacienta převezme sestra, která s ním vyplní dotazník. Na sále se dokumentace ještě jednou zkontroluje, totožnost pacienta znovu ověří a to včetně přesného místa pro operační výkon na jeho těle. Po operaci bude pacient na dospávacím pokoji, kde se o něj postará anesteziologický tým. Po čase ho předá na příslušné oddělení. „Vždycky jsme pacientům věnovali maximální pozornost. Tím, že celý postup péče o pacienta zaznamenává a ověřuje speciální počítačový software, se dostáváme na úroveň velkých nemocnic,“ charakterizuje novinku vrchní sestra centrálních operačních sálů Soňa Malá.

„Centrálních operačních sálů je šest. Jsou rozdělené na dvě složky. Septickou a aseptickou. Bude zde ortopedie a traumatologie, v septické části se bude nacházet chirurgie, gynekologie a ORL. Na nových sálech bychom měli plně fungovat od 4. září tohoto roku,“ řekl vedoucí lékař operačních sálů Peter Šebo.

Podle vedení sokolovské nemocnice se zkrátí i čekací doby na plánované operace, například totální endoprotézy, kolene či kyčle. U endoprotézy se nyní čeká přes rok. Doba by se mohla zkrátit až o tři měsíce.

Loni chirurgové v sokolovské nemocnici odoperovali 1860 pacientů, ortopedi pak dalších 1300 operací.