Některá vyšetření nebo konzultace u lékaře bez nutnosti objednání budou moci absolvovat zájemci v Sokolově 27. září. Tamní nemocnice připravila pro veřejnost další ročník Dne zdraví s Nemocnicí Sokolov.

Nemocnice Sokolov | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Snažili jsme se zaměřit především na ty oblasti, kde má prevence největší smysl,“ vysvětluje Jitka Bureš Samáková, ředitelka nemocnice výběr jednotlivých oblastí, na který se letošní den zdraví zaměří. Bude to třeba vyšetření funkce štítné žlázy, diagnostiku, screening a monitoring systému cév nebo měření hladiny PSA. „To poslední jmenované ocení především muži, protože pomáhá odhalit nemoci prostaty ať už jde o karcinom, tak zánět nebo nezhoubné zvětšení,“ vysvětluje Mariana Šimečková, vedoucí oddělení klinické biochemie a hematologie.

Zajímavá je také možnost využití screeningu a monitoringu cév. „Pro něj budeme mít na místě k dispozici špičkový diagnostický systém VLab 4000 od společnosti AMS, který umí vyhodnotit kvalitu průtoku krve, zejména na dolních končetinách a tím i předcházet třeba u diabetiků riziku vzniku takzvané diabetické nohy a podobně,“ popisuje další z vyšetření Ludmila Debnárová, vedoucí lékárny Nemocnice Sokolov. V nabídce nebudou chybět ani specializované konzultace. Zaměřené budou například na hojení ran, samovyšetření prsou a varlat nebo na lékové poradenství. Lidé se dozvědí více i o preventivních programech Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo o projektu OnkoMajáku pod názvem Střevo tour. Organizátoři nezapomněli ani na už tradiční měření zraku nebo kontrolu kožních znamének.

„Tím hlavním, co se bude i letos dnem zdraví prolínat od začátku do konce, je prevence. Včasné odhalení je u řady onemocnění naprosto zásadní pro úspěšnost léčby. Takže by lidé měli podobná vyšetření absolvovat pravidelně. Den zdraví v sokolovské nemocnici je jednou z možností, kdy to mohou udělat. Navíc se nemusí ani objednávat předem. Prostě stačí přijít,“ uzavírá ředitelka nemocnice.

Den zdraví s Nemocnicí Sokolov, která je jako Deník součástí skupiny Penta, se bude konat 27. září 2023 od 8 do 15 hodin v areálu Nemocnice Sokolov. Jednotlivá vyšetření budou probíhat v prostoru mezi pavilony B a C v přízemí, pouze odběry pro měření funkce štítné žlázy a PSA bude probíhat přímo v laboratoři v pavilonu C, v 1. patře. Na tato vyšetření není nutné chodit na lačno, pouze u měření hladiny PSA je nutné se vyvarovat před vyšetřením fyzické aktivity, která by mohla mít vliv na tkáň prostaty, ať už jde o jízdu na kole nebo například sex. Všechna vyšetření a konzultace v průběhu dne jsou bezplatná a není nutné se předem objednávat. Výsledky vyšetření dostanou lidé e-mailem.