Operací hodně, dárců krve málo. Taková je nyní situace v nemocnicích v Karlovarském kraji. Zásobu krve potřebuje Nemocnice Cheb, Nemocnice Sokolov i Karlovarská krajská nemocnice. V době covidu se musely pozastavovat různé operace a zdravotnické výkony, ale operativa se už nastartovala a krev chybí. Zapotřebí jsou všechny krevní skupiny.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Aktuálně chceme posílit naši dárcovskou základnu, která je i tak dost veliká, ale těch odběrů je teď za tento měsíc více, než obvykle, a to proto, že poměrně intenzivně probíhá operativa. Samozřejmě se snažíme operovat co nejvíce, abychom zkrátili čekací lhůty, které vznikly dlouhou dobou pandemie, tak proto je té krve zapotřebí více. Proto uvítáme, jak naše stálé dárce, tak i nové do našich řad. V této souvislosti se také snažíme představit, jak samotný odběr probíhá, jaká je jednoduchá registrace nových dárců a co dárcovství přináší, kromě samozřejmě dobrého pocitu, že pomáhám druhému, tak jsou tam i nějaké daňové úlevy, den volna, atd., takže i to je nějaký benefit, který tuto dobročinnou činnost přináší." sděluje mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová.