Shodli se prý na tom, že jediné co se dá s objektem bývalé nemocnice v nejbližší době dělat, je demolice, protože objekt dlouhé roky jen chátrá. Ta by měla přijít do dvou let. Pak by na řadu přišla řada projektů, které starosta naznačil. "Úvahami, kterými se bude vlastník areálu ubírat, jsou dům pro seniory o kapacitě zhruba 100 míst, zařízení pro ochrannou psychiatrickou léčbu a také hotel o kapacitě zhruba 60 osob. Zastavěná plocha by měla zůstat zhruba stejná jako doposud. Uvidíme. Sami si dali horizont zhruba pěti let, kdy budou vidět nějaké výsledky. Pokud vše půjde podle jejich plánů, mohla by být demolice do dvou let. Budeme věřit tomu, že s areálem začne něco dít," řekl starosta Kraslic Jan Šimek.