Někdo zapomněl, jiný spoléhá na to, že se nic nestane. Výzvu najde buď na autě nebo mu přijde poštou. Odtah za 2300 korun, k němu je v některých případech třeba přičíst parkovné v areálu technických služeb a zapomenout se nesmí ani na blokovou pokutu jejíž výše se může vyšplhat až na 2500 korun. Řidiči v Sokolově si v následujících týdnech budou muset pozorně všímat přenosných dopravních značení. Jinak budou muset sáhnout hlouběji do svých peněženek. Začíná totiž blokové čištění ulic a každý rok se denně najdou auta, která toto čištění blokují.

"Vyčlenili jsme v areálu technických služeb plochu, kam bude moci odtahová služba auta odvážet," potvrdil místostarosta Sokolova Jan Picka.

Nerespektování blokového čištění přijde draho, za odtah dáte 2300 korunZdroj: Deník/Roman Cichocki

Starosta Petr Kubis apeluje na řidiče ať respektují dopravní značení ve městě. "Zbytečně poté platí peníze," řekl. Velitel městské policie Radek Neděla uvedl, že každý rok se denně najde jedno až dvě auta, která při čištění ulic tvoří překážku. "Strážníci poté musejí nechat auto odtáhnout a lidé platí jak za odtah, tak blokovou pokutu. Auta se snažíme odtáhnout do blízké vzdálenosti, pokud je tam místo. Prozatím vždy bylo a nemuselo se jezdit nikam daleko, kde mělo město vyčleněnou odstavnou plochu. Poté necháme majiteli na autě výzvu a on s námi bude svůj přestupek řešit," popsal Neděla. Řidič tak ušetří za parkovné, které by musel platit na odstavné ploše. Pokud své auto na místě nenajde a nebude si jistý, zavolá městkou policii na číslo 156 a ta mu řekne, kde přesně se auto nachází. Je to vždy maximálně několik set metrů, kam bez problému dojde.

Řidiči si musejí dát pozor i na přenosné dopravní značení, protože bude takzvaně zónové. Označí se začátek a konec úseku, ve kterém bude označen den popřípadě i čas, kdy bude v lokalitě blokové čištění. S tímto měla řada řidičů v minulosti problémy.

Ze zákona je oblast, kde bude probíhat blokové čištění, označena přenosnými dopravními značkami týden dopředu. "Většinou se nechává přenosné dopravní značení instalovat 14 dní dopředu, možná i o pár dní dříve," dodal Neděla.

Každý případ odtahu se řeší individuálně. Jsou například situace, kdy majitel vozidla pobýval dlouhodobě v zahraničí. Což ovšem musí prokázat. Strážníci během odtahu vše dokumentují. Pořizují fotografie popřípadě videozáznamy před i po manipulaci s vozidlem, včetně odtahové služby. O blokovém čištění najdou motoristé informace na webu Sokolova anebo na jeho sociálních sítích. Jako vlastník komunikace je město Sokolov povinno zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací, včetně odstraňování nečistot. Při blokovém čistění dochází k odstraňování odpadků, listí, zbytků posypového materiálu a další. Čištění odstartuje v Sokolově 17. dubna v lokalitách, Slavíčkova, Mánesova, Švabinského a Stará Březová. poté přijdou na řadu postupně další místa a končí se 12. května, kdy se čistí ulice Mánesova, Závodu Míru a Komenského.