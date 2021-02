Mediální humbuk z minulého týdne, který způsobil primář interního oddělení sokolovské nemocnice Martin Straka, nakonec on sám uklidňuje a uvádí na pravou míru. Stále si stojí za tím, že návaly pacientů se nedají zvládat, ale zároveň ujišťuje, že lůžko pro každého zdravotníci vždy najdou.

Jaká je situace na sokolovské interně?

Současná situace je tristní. Návaly pacientů, které se nedají zvládat, silný protivník, který často vítězí. Je to opravdu nedobrá doba.

Co nejvíce chybí? Lůžka, ventilátory, koordinace záchranek?

Chybí nám intenzivní lůžka a také personál. Záchranky to v současné době mají velmi složité. Najít řešení je velmi těžké, nicméně oni se snaží, co mohou.

Jak to zvládá zdravotnický personál?

Zdravotnický personál u nás v sokolovské nemocnici to zvládá s noblesou. Makáme, to ano, ale udržujeme se v psychické pohodě a optimismu a ten se snažíme šířit.

Co děláte s pacienty, pro něž není lůžko?

Nestane se, že není lůžko. Buď ho vytvoříme, či ho pacientům zajistíme v jiném ústavu.

Je pravda, že vám pomáhají menší nemocnice, kdežto ty fakultní moc ne?

No z mého pohledu bohužel zatím ano. Občas pomůže Bulovka, jinak pomáhají menší okresní nemocnice, za což jim jsme velmi velmi zavázáni.

Pomůže omezení pohybu mezi kraji?

No vir to rozhodně nezastaví, ale lidi to ochránit může. Je to krajní řešení, ale holt ve válce to takto bývá. Osobně si velmi přeji rychlý návrat dětí do školy, nerad bych přišel o manželku. (úsměv)