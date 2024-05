„Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let, nezaměstnaní tak byli o 0,4 roku mladší než před rokem. Z hlediska délky nezaměstnanosti došlo k výraznému meziročnímu nárůstu v kategorii uchazečů o zaměstnání od 12 do 24 měsíců o 591 osob, to je. o 60,8 %, a od 9 do 12 měsíců o 232 osob, to je o 49,8 %. Úbytek počtu nezaměstnaných ve srovnání s minulým rokem byl zaznamenán pouze u nezaměstnaných, kteří byli v evidenci úřadu práce mezi 6 a 9 měsíci o 172 osob, to je o 13,3 %," uvedla Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,51 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 69. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Louny, Ústí nad Labem, Děčín a Ostrava.

K 30. dubnu nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 371 volných pracovních míst, z toho 716 pro absolventy a mladistvé a 149 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala mírný meziměsíční nárůst o 29 míst. Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,68 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadali na 1 volné pracovní místo dokonce více než 3 uchazeči.

V Karlovarském kraji ke konci měsíce dubna mezi nezaměstnanými mírně převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 53,4 %. Meziročně tak došlo k poklesu tohoto podílu o 2,1 procentního bodu. Nejvyšší podíl žen mezi nezaměstnanými osobami se v rámci našeho kraje nacházel v okrese Cheb, 55,7 %, naopak nejméně žen bylo mezi nezaměstnanými okresu Karlovy Vary 52,6 %.