Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci ledna 2024 celkem 9 484 uchazečů o zaměstnání. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,68 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,52 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov. Informovala o tom Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Ilustrační foto z úřadu práce. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 574, tedy o 6,4 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy, absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 486 a mezi uchazeči bylo také 953 osob se zdravotním postižením.

Téměř polovinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 40 až 59. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,6 let, nezaměstnaní tak byli o 0,3 roku mladší než před rokem. Z hlediska délky nezaměstnanosti došlo k výraznému meziročnímu nárůstu v kategorii uchazečů o zaměstnání od 12 do 24 měsíců o 57,9 %, tedy o 541 osob, počet nezaměstnaných, kteří byli evidováni na úřadech práce v kraji od 3 do 6 měsíců zaznamenal pokles o 192 osob, tedy o 9,5 %.

Za přemnožení koček ve městech mohou většinou sami lidé

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,62 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 66. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Bruntál, Most, Chomutov, Jeseník, Znojmo, Louny, Děčín, Hodonín, Ústí nad Labem a Ostrava.