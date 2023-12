Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci listopadu 2023 celkem 8 565 uchazečů o zaměstnání. Kraj tak vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,19 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,45 uchazeče o zaměstnání. Největší nezaměstnanost je už tradičně v okrese Sokolov.

Úřad práce - Ilustrační foto | Foto: ČTK/Drahoslav Ramík

"Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 304, tedy o 3,7 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (55,1 %). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 519 (6,1 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 914 osob se zdravotním postižením," informovala Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Více než třetinu uchazečů o zaměstnání tvořily podle ní osoby ve věku 45 až 59 let. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,5 let, nezaměstnaní tak byli o 0,4 roku mladší než před rokem. "Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech práce kraje 3 083 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci maximálně tři měsíce, to představuje 36,0 % všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně došlo k nárůstu počtu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 1,5 % a zároveň jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných doznal nárůst o 1,7 procentního bodu," dodala.