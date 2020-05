Místní to však neodradilo, stavění máje proběhlo znovu

Výsledek řádění vandala | Foto: Jindřichovice kulturní akce

Je to smutné a je to k neuvěření. Co k tomu dodat? Udělal to duševně chorý člověk, závistiec, hlupák? Přesně takové reakce zazněly dnes od lidí v Jindřichovicích na Kraslicku. Pár hasičů se tam totiž v týdnu domluvilo na rychlé akci a připravilo májku pro potěšení kolemjdoucích a projíždějících. Chtěli ji vztyčit jako poctu dnes na prvního máje. "Chtěli jsme symbolickou, v barvách naší republiky. V tomto těžkém čase měla dělat lidem radost," řekl velitel tamních dobrovolných hasičů Jan Šťastný.