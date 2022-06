Převládají muži nad ženami a například Petr Mastný je nezvěstný už téměř 25 let. Pátrání po něm policisté vyhlásili v létě roku 1997. U žen takzvaně čtyřiašedesátiletá Olga Müllerová, kterou policie hledá od roku 2019. Okresní soud v Sokolově na ni vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Hledaná Olga Müllerová je zároveň i nejstarší hledanou mezi ženami. Naopak nejmladší je sedmnáctiletá Denisa Turková. V pátrání je v okrese Sokolov celkem šest žen, všechny s českým občanstvím. Co se týká databáze mužů, hledají jich policisté v našem okrese rovných 40. Již zmíněný nejdéle hledaný, Petr Mastný, měl letos slavit padesátiny. Hledat ho začali policisté v jeho pětadvaceti letech. Mezi muži je nejstaršímu hledanému stejně jako u žen, tedy čtyřiašedesát let. Jmenuje se Jaroslav Brož a policisté ho hledají od března roku 2016. Nejmladším je pak šestnáctiletý Petr Kanaloš, kterého hledají od března letošního roku.