Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného bude potřeba posílit kapacity v krajích sousedících s Bavorskem a případně se Saskem. „Uděláme všechno pro to, abychom minimálně jeden test za pět dní našim občanům umožnili. Zbytek se podle ministerstva zahraničních věcí zavázala zajistit Spolková republika Německo,“ informoval na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Pendleři z toho radost nemají. „Lidé jsou naštvaní,“ řekl Čech žijící v Bavorsku. „U nás pendleři docela křičí, ale neudělají s tím nic. A hlavně si uvědomují, že práci potřebují a stavět se na zadní nemá cenu, pokud tady chtějí pracovat dál. Já v Bavorsku žiji, takže je mi to zatím jedno,“ dodal.

To, že stejně pendlerům nezbyde nic jiného, než si testy zajistit, potvrzují i oni sami. „A co mám dělat? Jsem rád, že ještě práci mám. Manželka je nezaměstnaná, jsem jediný živitel,“ řekl další z pendlerů dojíždějících do Bavorska. „Uvažoval jsem, že si najdu v Německu bydlení, ale chci být také doma s rodinou, takže se musím přizpůsobit.“

Bydlení poblíž svého zaměstnání si shání například David Bobek. „Jsem sám, takže je mi jedno, jestli budu denně dojíždět nebo si na čas pronajmu něco v Německu. Ale uvidíme, jak to bude. Chápu, že lidé křičí, ale musí se přizpůsobit a nebo mohou skončit,“ řekl.

Sasko k pendlerům zřejmě přistoupí benevolentněji a bude vyžadovat testy dvakrát týdně, tak jako to chtělo už před časem. „Štve mě to, ale co s tím udělám?,“ posteskl si pendler pracující v Sasku. „Bojím se toho, jak to bude s volnými termíny na testování. To je asi největší problém, který mě trápí.“