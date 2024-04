Dnešní noc byla na většině míst v Česku opět mrazivá. Největší mráz byl na Rolavě na Sokolovsku, kde naměřili minus 15,7 stupně Celsia.

Sobotní Přebuz a Kraslice. | Foto: Deník/Roman Cichocki

Hluboko pod bod mrazu klesla teplota v kraji i na Přebuzi, -9,4 stupně Celsia, a v Šindelové. Tady naměřili -7,6 stupně Celsia. Mrazivé teploty tu evidují už od minulého týdne. „V pátek jsme měli přes noc teplotu v Šindelové minus tři a nahoře na hřebenech hor bylo minus pět. Poté přišla oblačnost a hned se začalo zatahovat. Tím teploty nedosáhly tak nízkých hodnot. Zaplať pánbůh, protože by totálně zlikvidovaly veškerou úrodu," uvedl o víkendu meteorolog Rudolf Kovařík s tím, že v dubnu to není v horských lokalitách nic abnormálního.

„Počasí v Česku začíná ovlivňovat tlaková níže postupující přes Itálii k severovýchodu. Na severozápadě bude zpočátku slunečno, jinde už převážně zataženo až oblačno,“ uvádí meteorologové na svém facebookovém profilu.

Podle předpovědí regionálního pracoviště ČHMÚ v Plzni vydrží mrazivé počasí v Karlovarském kraji do pátku. V noci můžeme čekat teploty do minus 2 stupňů, na horách až do minus pěti, přes den 5–9 stupňů, v pátek se oteplí na 10 až 14. „Noční mráz může poškodit ovocné stromy a vzešlou zeleninu,“ upozorňuje za meteorology Marta Suchá.

Kromě mrazu předpovídají meteorologové i další sněžení, ve čtvrtek zpočátku i v nižších polohách, v pátek pak v polohách nad 800 metrů nad mořem.