Nemocnice Sokolov by měla v budoucnu patřit mezi zdravotnická zařízení provozující urgentní příjem II. typu. Toto zařazení s sebou přináší specifické požadavky na vybavení a infrastrukturu, mezi které patří i heliport schopný nepřetržitého provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Heliport je součástí klíčové infrastruktury, která umožňuje rychlý a efektivní transport pacientů v kritickém stavu.

"Nabídky na projekt se mohou podávat do 7.srpna tohoto roku, město by se mělo podílet jednou třetinou. Máme dohodu také s Karlovarským krajem. Chceme připravit projekt, a dál se uvidí. Od podepsání smlouvy poběží lhůta na vypracování projektu, která činí maximálně 180 dní. Oproti současnému místu pro přistávání vrtulníků by měl nový heliport stát blíže k nově budovanému parkovišti u Bohemie. Přistání tam zkoušela s vrtulníkem armáda a řekli ano," konstatoval starosta Sokolova Petr Kubis. Kdo heliport případně postaví a zaplatí bude předmětem dalšího jednání. Zároveň se bude mluvit i o tom, kdo by ho měl provozovat. Bývá zvykem, že provozovatelem je nemocnice. Zároveň se také bude jednat o tom, kdo bude létat. Armáda má smlouvu do roku 2028.

Podle nových předpisů budou muset modernizovat i heliport v Karlových Varech. Karlovarský kraj vybral firmu, která zrekonstruuje heliport na střeše karlovarské nemocnice.

„Jako nevýhodnější byla vyhodnocena nabídka za 24,5 milionu korun včetně DPH, což odpovídá i naším předpokladům. Je to úprava heliportu, který musí naplnit novou dikci zákona o navigačním systému a protipožárních opatřeních. Ve výsledku heliport bude moderní, bude splňovat parametry zákona a bude moci být používán i v noci,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Heliport v karlovarské nemocnici je umístěn na střeše pavilonu akutní medicíny. Má tak ideální polohu pro rychlý přesun pacienta z vrtulníku na oddělení urgentního příjmu nemocnice. Heliport na střeše nemocnice by neměl být po dobu rekonstrukce uzavřen pro přílety a odlety vrtulníků. Pokud to bude přeci jen nutné, budou vrtulníky přistávat v areálu krajského úřadu vedle sídla záchranky.

Karlovarský kraj také dlouhodobě usiluje o umístění základny letecké záchranné služby na území našeho kraje. Je to především kvůli dosahu záchranné služby v horských oblastech Krušných hor. Sídlit by mohla na karlovarském mezinárodním letišti.