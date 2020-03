V Praze už bez ochranné roušky do MHD nesmíte, ve zbytku České republiky sice vláda doporučila nosit občanům na obličeji nějaké ochranné pomůcky, ale řadě lidí je to prostě tak nějak jedno.

Petr Přindiš | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Do boje se proto pustili také sportovci a jejich příznivci. Mezi nimi hokejista Baníku Sokolov Petr Přindiš, který na svém videu apeluje na fanoušky hornického klubu, aby situaci nepodceňovali. „Není čas na hrdinství, netřeba riskovat, když budete potřebovat jít ven, tak noste určitě nějaký šály, nebo šátky, cokoliv, co může pomoct. Je to z preventivních důvodů. Stačí jen, aby každý dělal to, co máme, a bude všechno ve velký pohodě. Díky moc a dávejte na sebe bacha!“ vzkázal sokolovským fans.