Jste pro nouzový stav, nebo pro vyhlášení stavu nebezpečí, který může samostatně vyhlásit Karlovarský kraj?

Těch variant je víc. Jsme s hejtmany stále v kontaktu a diskutujeme možná rizika. Z toho vzejde řešení celé situace, která by byla podle nás nejefektivnější, a pro lidi nejschůdnější.

Premiér Babiš ale uvedl, že rozhodnutí, zda vláda znovu vyhlásí stav nouze, záleží na hejtmanech, kteří by o něj požádali. Necítíte se tak trochu být zahnáni do kouta, protože si vás, s nadsázkou, bere jako vazaly? A s opozicí nyní jednat odmítá…

Žádnými vazaly rozhodně nejsme. Odpovědnost vlády za epidemiologickou situaci v zemi stále trvá. Odpovědnost je stále na vládě.

Jaký je váš dojem z prvního jednání premiéra Babiše s hejtmany?

To bych nerad komentoval, ale z hlediska vlády jako celek šlo o věcné hledání východiska z celé situace.

Armáda, která pomáhá se zajišťováním zpřísněných podmínek v chebském a sokolovském okresu, už deklarovala, že bude kraj pomáhat, i kdyby nebyl vyhlášen stav nouze, ale pouze by kraj vyhlásil stav nebezpečí. I když před tím varovala, že hlídky na stanovištích zůstanou pouze do neděle, tedy do doby, kdy by stav nouze skončil. Jste za to rád?

Jistě. Armáda i policie v kraji zůstanou, a to za každých okolností. To je pro kraj dobrá zpráva.

Máme zprávy o nějakém incidentu, který by kvůli těmto opatřením vznikl?

Jsem v permanentním v kontaktu s krajským policejním ředitelem Macháčkem a žádné takové zprávy nemám. Na stanovištích musejí řidiči počítat s kontrolou a minimálním zpožděním. Podle mých informací probíhají kontroly hladce.

