Městský dům kultury (MDK) rozjede novou kampaň, která má za úkol návštěvníkům kraje, ale i obyvatelům regionu připomenout méně známá místa jako je například zřícenina hradu Hartenberg, rozhledna Krudum či Cibulka, skalní varhany v Rotav, vyhlídky v Kraslicích a další.

Nová kampaň představí Sokolovsko jako velmi zajímavou destinaci | Video: Roman Cichocki

Marketingovou kampaň spustí v září letošního roku, a to v různých formách reklamy. Již v srpnu si však budou moci v infocentru MDK zájemci vyzvednout soutěžní kartu, s kterou navštíví šest lokalit na Sokolovsku. Poté na ně čekají zajímavé ceny.

"Nová identita projektu Kam po Sokolovsku, společně s kampaní, pro nás představuje důležitý krok vpřed, který přesně vyjadřuje naše směřování. S novým logem přichází i nová kampaň, která má za cíl podpořit turismus v našem regionu. Sokolovsko jako takové je velmi zajímavou destinací, která skrývá nejen památky, jezera a vyhlídky, ale i tajuplná místa. Chceme návštěvníkům kraje a obyvatelům regionu připomenout i méně známá místa, jako je zřícenina hradu Hartenberg, rozhledna Krudum či Cibulka nebo skalní varhany v Rotavě. Zviditelnit chceme i bývalou důlní činnost v dole Jeroným či bývalý cínový důl Rolava a tábor Sauersack. Věříme, že nová kampaň přiláká pozornost návštěvníků," říká ředitel sokolovského MDK Tomáš Melč.

Součástí nové marketingové kampaně na podporu cestovního ruchu v regionu jsou také speciálně vytvořené slogany, které představují bohatství a jedinečnost Sokolovska. Oblast zve nejen k návštěvě památek, ale také k účasti na kulturních a sportovních událostech.

"Věříme, že tato kampaň společně s novou identitou přiláká více návštěvníků a obyvatel regionu, kteří si budou moci vychutnat kulturní vyžití, památky, vyhlídky, golf a další významná místa v této oblasti bohaté na vodu a přírodu," konstatuje Melč. Marketingovou kampaň se spustí v září letošního roku, a to v různých formách reklamy.

"Již v srpnu však tento projekt zviditelníme letní hrou s názvem Kam po Sokolovsku, kdy si návštěvníci v Sokolovském infocentru vyzvednou soutěžní kartu, s kterou navštíví šest lokalit na Sokolovsku. Vyplněnou kartu odevzdají v infocentru do 10. září a následně bude 16. září provedeno losování v rámci Dne horníků. První tři výherci se mohou těšit na zajímavé ceny," dodává Melč.

Zdroj: Roman Cichocki

Zároveň přiznal, že projekt a jeho webové stránky fungují již od roku 2016, ale projekt nebyl moc viditelný. To chtějí nejen Sokolovští, ale i ostatní obce v regionu změnit. Náklady kampaně ještě nejsou vyčíslené, ale ty počáteční se budou pohybovat řádově mezi 100 až 150 tisíci korun. Budou to nejen loga, bilboardy, propagační materiály, ale zapracuje se i na sociálních sítích facebook a instagram. Napřímo byly osloveny i soukromé subjekty, rozhlas, tisk a online média. Okolní obce by měly přispívat do kampaně finančně a to jednou korunou za každého svého občana ročně. Návštěvy turistů v regionu budou pravděpodobně krátkodobé. I ředitel MDK si totiž uvědomuje, stejně jako ostatní, že je v něm nedostatek kvalitních ubytovacích kapacit. "Například kapela Mirai, která zahraje na pláži sokolovského koupaliště Michal požaduje ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu, což je podle mě v dnešní době běžný standard. My ho zde bohužel nemáme a tak musíme shánět v sousedních Karlových Varech. Lázeňský trojúhelník je na ubytovací kapacity připravený, náš region už méně," upozorňuje Melč. Stejný problém řešili nedávno pořadatelé Revival festu v Kraslicích, kam přijelo sedm kapel. "Dalo nám to práci, sháněli jsme kde se dalo. Nakonec se to podařilo, ale byla to fuška," vzpomíná jeden z pořadatelů Stanislav Fořt.