Příjemné posezení u dobré kávy a jiných dobrot, kde se budou setkávat lidé s různým postižením s lidmi z ulice či klienty městské knihovny. To je nově otevřená kavárna U Mateřídoušky v Chodově, která sídlí přímo v knihovně. Vést podnik budou profesionálové, kterým budou pomáhat klienti denního centra Mateřídouška.

Slavnostní otevření kavárny U Mateřídoušky

Ti se zapojí do všech možných činností. Naučí se komunikovat s lidmi, obslouží je, postarají se o nádobí a časem budou třeba schopni uvařit kávu v novém profesionálním kávovaru. Veškerý výdělek se bude vracet zpět na zajištění této činnosti.

„Celý tento nápad nebylo úplně jednoduché porodit. Ale zaplať pánbůh, že se to povedlo. Musím říct, že velký podíl na tom má Dita Janoušková. Díky této naprosto úžasné paní, která nám opravdu pomohla po odborné stránce a jako supervizor nás provázela krok za krokem. Vybrat kávovar a vybavit kavárnu není úplně jednoduchá záležitost a jít cestou pokus-omyl by bylo asi drahé. Dík patří i sponzorům, máme v kavárně mašinu za více než sto tisíc korun. Díky tomu tady teď stojíme a chystáme se k nějakému dalšímu kroku. My úplně nevíme, co to přinese, ale předpokládám, že během čtvrt roku si ta záležitost určitým způsobem sedne a kavárna opravdu začne sloužit k tomu, k čemu chceme, aby sloužila,“ říká za Mateřídoušku Pavel Bráborec.

Podle jeho slov chtějí vařit dobrou kávu. „Na tom si budeme zakládat. Občerstvení vyrobili naši klienti v cvičných kuchyních v Sokolově i v Chodově. Takže se budeme věnovat i tomu, že kromě kávy a nápojů budeme ještě připravovat občerstvení slané, sladké. Postupně ten sortiment budeme nějakým způsobem rozšiřovat, obměňovat, zkrátka to, co půjde na odbyt, co bude chutnat. Takže držte nám palce, aby kavárna fungovala," přeje si Bráborec a tým kavárny.

„Já bych chtěla poděkovat vedení města. Na začátku jsme si mysleli, že to bude jednodušší, ale nebylo. O to víc si toho nyní budeme vážit. Chtěla bych poděkovat i paní ředitelce a zaměstnancům knihovny, že nás tady vřele přijali. I my je chceme vřele přijmout," konstatuje ředitelka denního centra Věra Bráborcová.

Co kavárna vydělá, to se vrací zpátky do činnosti, protože to je sociální služba. Veškerý výdělek, který získá, se použije například na nákup zboží a do činnosti kavárny. To znamená, že se budou nakupovat pracovní nástroje či pokrývat osobní náklady zaměstnance. Klienti zde pracují zadarmo, je to jejich jakási závěrečná práce. Ti zaměstnaní být nemohou.

„Choďte k nám na kávu. Snažíme se mít dobré ceny, protože je to hlavně pro naše klienty. Říkejte to i svým známým, příbuzným a všem, kdo jdou okolo, aby nám to tady prosperovalo, aby nám to v tom Chodově dobře šlapalo," dodal Bráborec.