Ve Starém Sedle museli uzavřít starou lávku přes řeku Ohři, protože byla v havarijním stavu. Nová, kterou plánují vybudovat, má být celá ocelová, žárově zinkovaná. Jenže ceny materiálu letí vzhůru, a to, co platilo ještě před před pár týdny, už dávno neplatí. Na stavbu lávky tak přispívají obce, kraj i dotace z ministerstva.

Lávka ve Starém Sedle. | Video: Deník/Roman Cichocki

Současná situace na trhu s materiálem způsobila to, že cena kovu vystřelila do závratných výšin. Způsobuje to problémy nejen firmám, ale i obcím. "Vyletěla o 100 procent nahoru. Lávka je plánovaná celá ocelová kvůli místu, kde se nachází. Je to v údolí řeky Ohře. Původní lávce, kde byly dřevěné komponenty, to nesvědčilo. Každým rokem jsme museli investovat do oprav," říká starosta Starého Sedla Miroslav Toncar.