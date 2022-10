„Ke konci září jsme měli 180 nově zapsaných žáků, což je rekord. Po odečtení těch, co přirozeně školu opustili, máme ve srovnání s loňským rokem o dvaačtyřicet dětí více,“ konstatuje ředitelka školy Jitka Kaprová s tím, že počet žáků tak o jednoho přesáhl pět stovek a blíží se schválené kapacitě 520 dětí.

„Povedly se červnové projektové dny, kdy si děti ze základních škol vyzkoušely naši výuku na vlastní kůži a po covidu se začali vracet také žáci do výtvarného a tanečního oboru,“ vysvětluje ředitelka vyšší zájem o školu, kterou začalo letos navštěvovat také pět ukrajinských dětí.

Škola začala výuku v nové budově 3. ledna letošního roku a pod svou střechou má všechny čtyři nabízené obory. Ty byly do té doby rozmístěny v několika učebnách po celém městě. „Je to jednoznačný přínos pro rodiče, kteří nyní nemusí děti s více obory převádět po Chodově. Škola je navíc vhodně umístěna ve středu města. A příjemný bonus je to také pro učitele,“ doplnila Jitka Kaprová.

Chodov dokončil přestavbu bývalé základní školy v ulici Dukelských hrdinů na základní uměleckou školu. Poprvé v dějinách města tak budou všechny obory pod jednou střechou. Žáci i pedagogové se mohou těšit na moderně vybavené učebny, kabinety nebo velký hudební sál. Celkové náklady se vyšplhaly na 60 milionů korun.

Základní škola v ulici Dukelských hrdinů byla prázdná zhruba tři roky a nejlepší využití bylo podle vedení města přesunout do budovy základní uměleckou školu. Objekt prošel kompletní rekonstrukci. Využívaný prostor se zvětšil ze zhruba 1500 metrů čtverečních na 2000 metrů. Bylo tak možné vytvořit zázemí k tanečnímu sálu a sociální zařízení. Nechybí koncertní sál se šatnou pro účinkující, kuchyňka a sklad na stojánky a různé ozvučení. Škola má také prostor pro další rozvoj či nové nápady.

"Po roce intenzivní práce je bývalá základní škola kompletně opravena a připravena sloužit výuce naší základní umělecké školy. Já za sebe jsem moc rád, jak se to celé podařilo. Povedlo se zachránit největší komplex historických budov v Chodově a zároveň jim vdechnout nový život," říká starosta Chodova Patrik Pizinger.

Stará základní umělecká škola v ulici ČSM bude zbourána. "Stav tohoto objektu již neumožňuje jeho další využití a rekonstrukce bez jasného využití nedává smysl. Proto se letos připraví jeho demolice. Pro město to bude první impuls k zahájení revitalizace celého území okolí parku a přípravě pro budoucí investice," dodal Pizinger.