Další milionové investice nejsou vidět, jsou pod zemí. Jde totiž o novou kanalizaci. Firmy v těchto dnech finišují s pracemi tak, aby vše stihly do konce tohoto roku. Jde o třetí etapu rozsáhlé revitalizace panelového sídliště, které tvoří ulice Tovární, Školní a Palackého.

"Město nechává v rámci této části úprav vysadit desítky nových stromů, více než dva tisíce keřů a nejméně dvě městské louky. Přibyly herní prvky, hřiště pro mladší i starší děti a postupně se objevuje mobiliář, který mimo jiné zahrnuje 27 lavic a dvě sestavy se stolem," okomentoval finišující práce mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Tato poslední etapa si vyžádá částku ve výši zhruba 12 milionů korun. S polovinou této částky pomohla městu dotace od státu.

Celou akci Chodov zahájil před několika lety první etapou, při níž došlo k výměně a opravě kanalizace za 7,5 milionu korun. Následovala druhá, která zahrnovala opravy chodníků a nová parkovací místa za přibližně 8,5 milionu korun.

A to není vše. Dočkat by se měli lidé v ostatních panelových domech. "Město nyní intenzivně připravuje obdobné projekty na revitalizaci i pro další chodovská sídliště. K jejich realizaci by mělo dojít v následujících letech," potvrdil Polák. .

Asi nejdále je v přípravě takzvaná stará Husova. Jde o vnitroblok od obchodního centra Tipo po Chodovský potok. Tam radnice nechává rozkreslovat navrženou studii do projektové dokumentace.

"Je to pěkné. My starší si můžeme posedět na lavičkách mezi zelení. Děti si zase vyhrají na nových atrakcích o kterých se nám ani nezdálo. Snad to všechno nezničí vandalové," řekl jeden z oslovených chodovských seniorů, kteří přihlížel jak stavaři finišují.