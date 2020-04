Nové dveře vrátí Hornickému domu původní krásu

Hlavní vstup do Hornického domu v Sokolově nechtěla za předchozích podmínek dělat žádná firma. Město tedy zvolnilo technické požadavky, přihodilo 180 tisíc korun a vyhlásilo nové výběrové řízení. Hotovo by mělo být do konce září.

Hornický dům v Sokolově. | Foto: Repro SD

„V rámci této zakázky budou osazeny nové dřevěné vstupní dveře a dveře mezi šatnou a prostorem zádveří, které budou splňovat požadovanou požární odolnost a bezpečnostní prvky,“ upřesnil místostarosta Sokolova Jan Picka. Stavebníci vytvoří nový sádrokartonový podhled, který bude profilovaný tak, aby odpovídal historickému vzhledu domu. Budou osazeny nové zásuvky, vypínače, svítidla a další, které více vyhovují charakterua reprezentativnosti prostoru. Zádveří se upraví tak, aby vhodně doplňovalo halu. V Chodově začíná blokové čištění města Přečíst článek › Nynější kamenné obklady budou vyčištěny a lokálně opraveny. Stěny, které nejsou obloženy kamenem, budou vymalovány. Nové dveře budou i uvnitř a povedou z boku do velkého sálu. Dosavadní nevkusné hliníkové nahradí dveře z dubových profilů. Budou splňovat požadovanou požární odolnost. Vzhled, barva a profilace rámů dveří budou dodány tak, aby odpovídaly historickému vzhledu. Hornický dům podstoupil rekonstrukci v letech 1969 až 1970. Na další generální opravu za 300 milionů korun se nepodařilo sehnat peníze,a tak je opravován postupně. Od roku 2015 bylo do oprav vloženo 17 milionů korun a další investice činily 800 tisíc korun. Při rekonstrukcích také dělníci obnovili původní krásu této historické dominanty náměstí Budovatelů.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu