Kamerové body dříve snímaly jen sociálně vyloučené lokality. Dnes je to už téměř celé město. "Ve večerních hodinách probíhá v lokalitě u nádraží distribuce drog. Zaznamenali jsme za určitý časový úsek 100 lidí a 108 vozidel při této nelegální činnosti. Hrajeme šachy, přesouvají se z místa na místo. Akci jsme nazvali pracovně Očista. Zároveň upozorňuji, že městská policie nemá kompetence na to, aby vyšetřovala tuto nelegální činnost," konstatuje Kubis.

"Kamerové body hlídají porušování zákona, ale také šest parkovišť, která jsou tím pádem střežená. Lidé si je mohou on-line prohlédnout i z pohodlí domova. Dále sledujeme pět základních škol a dění před nimi a také máme 40 kamer v bytových domech. Sledovat všechny kamerové body nonstop 24 hodin je náročné a proto některé z kamer umí pracovat samy. Jsou to zejména ty na parkovištích. Kamery sledují i žebrající či povalující se bezdomovce a na místo pak vyrážejí hlídky strážníků," říká velitel městské policie Petr Kubis. Zároveň přiznal, že i když přitvrdili v sankcích a ukládají bezdomovcům desetitisícové pokuty, jsou prakticky nevymahatelné. V nastávajícím období se část lidí bez střechy nad hlavou z nich snaží dostat právě do tepla panelových domů či nemocnice. Odtud je strážníci vyvádějí a pokud tam jsou jako pacienti na urgentním příjmu, tak jim dělají doprovod. Mnozí ze strážníků už jsou vyčerpáni výjezdy, které se denodenně opakují a nemají žádného řešení. Bezdomovců eviduje městská policie v Sokolově 43.

