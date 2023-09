Parkoviště, chodník i skatepark. Na to všechno se mohou těšit návštěvníci Bílé vody v Chodově. Kdysi jen oblíbené koupání či rybaření se stalo rekreačním místem oddychu pro mnoho místních.

Nové parkoviště na Bílé vodě chtěli do konce léta. Nestabilní podloží bylo proti

Město jim proto chtělo zpříjemnit pobyt či zajistit větší bezpečnost. Jde o jeden z projektů, které se podařilo zafinancovat z takzvané Ekomiliardy na zahlazení důlních škod. Město již od počátků velmi apelovalo na to, aby zejména parkoviště na Bílé vodě bylo dokončeno co nejdříve, ideálně ještě do letošního léta. To se bohužel nepovedlo. Při realizaci se ukázalo, že je potřeba sanovat podloží, což vyvolalo zvýšené náklady.

"V minulosti byly takto realizovány například cesta na Bílou vodu nebo lesopark v Lesní ulici. To znamená, že jsou financovány ze státního rozpočtu a zadavatelem stavebních prací je Ministerstvo financí. Zhotovitel má dle smlouvy vše dokončit do konce dubna příštího roku. Zvýšené náklady jsou totiž v současné době schvalovány ministerstvy a jejich meziresortní komisí. Teprve poté může zhotovitel pokračovat v dalších pracích. Je to i důvod, proč teď nevidíte na stavbě žádnou činnost. Protože se navíc jedná o staveniště, není možné na něj kohokoliv pustit ať již jen zaparkovat, nebo i na dokončenou část skateparku," potvrdil starota města Patrik Pizinger. Město podle jeho slov nemá vliv na jednání mezi ministerstvem a zhotovitelem, a nemá ani šanci rozhodování jakkoliv ovlivnit. Jde o podobný příklad jako v nedalekém Sokolově při stavbě Krejcarové lávky. I zde byly jakékoliv změny v projektu či navýšení nákladů schvalovány těmito komisemi a stavba se tak neúměrně dlouho prodloužila.

"Snažíme se apelovat, aby se stavba rozběhla co nejdříve a zejména aby byl dodržen konečný termín dokončení. Jako město se zároveň připravujeme na výstavbu chodníku z Poděbradovy ulice až na Bílou vodu. Chceme s jeho realizací začít na jaře 2024 a budeme žádat o dotaci z Operačního programu Spravedlivé transformace," dodal Pizinger.

Studie komplexně řeší celý prostor pod Bílou vodou. Autoři do návrhu začlenili další místa k stání pro automobily, novou zeleň, mobiliář a vstupní portál. Skatepark v těsné blízkosti současného pumptracku doplní celý areál koncepčně. původní náklady byly vyčísleny na zhruba 10,5 milionu korun, přičemž na Chodovu připadlo spolufinancování ve výši zhruba 1,5 milionu korun. Nyní se vše prodlouží a prodraží.

Areál si jistě zaslouží zkultivovat, stane se pak atraktivnějším místem,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger Samotné práce by mohly ještě letos, s dokončením se počítá nejpozději v příštím roce.

Zdroj: Roman Cichocki

Bílá voda a její přilehlé okolí patří pro své rekreační a sportovní možnosti k nejvíce využívanému místu v blízkosti Chodova. Kromě přírodního koupaliště s jedinečnou kvalitou vody nabízí napojení na cyklostezky, běžecké trasy, praktické zázemí pro návštěvníky či venkovní posilovací stroje. Vodní plocha vznikla v rámci rekultivací území postižených těžbou hnědého uhlí. Záměrem bylo využít území jako koupaliště a rekreační zónu pro obyvatele města. Název Bílá voda získala nádrž podle odstínu vody. Při napouštění byla zakalena do bíla vlivem kaolinových zbytků v půdě. „Bílá voda vrací tomuto koutu původní kouzlo Smolnických rybníků,“ říká jeden z místních pamětníků.

Díky návštěvnosti a oblíbenosti této lokality zareagovalo město i co se bezpečnosti lidí týče. Chodov nechal na místě vytvořit záchranné body, takzvané SOS Pointy. Mají především chránit životy lidí v nouzi. Jeden záchranný bod stojí u vstupu přímo na hrázi, druhý pak v oblasti pláže. Každý SOS Point je vybaven lékárnou, automatizovaným externím defibrilátorem (AED), záchranným plovákem a plovoucím házecím lanem. Zařízení je robustní, aby odolalo vandalům. Obsahuje kameru a reproduktor pro hlasovou komunikaci se službou městské policie. Ta může na dálku otevřít příslušný box s vybavením.

Zároveň budou zařazeny do mapy záchranných bodů v mapových podkladech záchranných složek Karlovarského kraje včetně jejich GPS polohy.

Další bezpečnost má zajistit zmíněný chodník. Lokalitu vyhledává stále více lidí i z okolí a stala se tak frekventovanou pro automobily. Přístupová cesta je úzká asfaltová silnice plná zatáček. Chodník tak přivítají zejména místní, kteří chodí do areálu pěšky.

"Na Bílou vodu jezdím občas se synem. Jezdí na kole na zdejším pumptracku trénuje s kolem skoky, dopady či rovnováhu. Dříve jsme jezdili častěji, nyní máme konečně nový pumptrack i u nás ve městě," říká otec devítiletého Tobiáše Jaroslav Sloboda z Kraslic.