„Dva nové přechody mezi ulicemi Školní a Revoluční a také před družinou začalyv těchto dnech sloužit veřejnosti,“ potvrdil mluvčí radnice Martin Polák. Frekventované místo lze nyní plynuleji a bezpečněji přejít.

Po přechodech volali lidé už delší dobu, především rodiče školáků poté, co v ulici byla dokončena přístavba školy a v lokalitě se zvýšil pohyb dětí. Oba přechody jsou osvětleny a mají snížený obrubník pro snadnější přístup.

„V měsíci září započne rekonstrukce dvou přechodůu obchodního domu Luna. Je potřeba je více přisvítit,“ představil další plány Chodova jeho místostarosta Luděk Soukup.

V jednání je také nový přechod u školní jídelny směrem do staré Husovy ulice. „Projektová dokumentace na tento přechod bude navržena do rozpočtu roku 2021. Poté je třeba získat souhlas dopravní policie a vlastníka komunikace. V druhé polovině roku by tak mohla proběhnout vlastní realizace,“ doplnil místostarosta.