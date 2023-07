Firmu na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci sportovní haly Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov hledá Karlovarský kraj. Nové sportoviště bude stát na místě současné haly a poslouží jednak potřebám střední integrované školy a základním školám v okolí, ale také sportovním klubům a široké veřejnosti.

Krajský úřad Karlovarského kraje. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Meluzín

„Postoupili jsme do další fáze projektu a v současné době hledáme firmu na zpracování projektové dokumentace. Hala díky revitalizaci projde výraznými změnami, zejména co se týče jejích dispozic. Mělo by dojít k zásadnímu rozšíření užitné plochy o menší tělocvičny, kde by mohly být provozovány úpolové sporty, gymnastika nebo třeba ping-pong. Náklady na modernizaci odhadujeme zhruba na 200 milionů korun. Jedná se však pouze o přibližnou částku, přesnější údaje vzejdou až z vypracované dokumentace. Posléze budeme hledat vhodný dotační program, z něhož bychom mohli projekt financovat,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je předprojektová a projektová činnost, dále provedení inženýrských služeb a výkon autorského dozoru v souvislosti s výstavbou sportovní haly. Nabídky firem budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě výše nabídkové ceny a výše hodinové sazby za výkon autorského dozoru projektanta. Zohledněny budou také dosažené zkušenosti hlavního inženýra projektu.

