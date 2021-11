Nové zastávky i autobusové spoje Chodov podpoří. Naopak MHD nikoliv

Chodováci by si přáli posílení autobusových spojů do Karlových Varů i Sokolova. Také by, kvůli lepší dostupnosti, uvítali na některých místech nové zastávky. Jejich požadavky se navíc shodují s tím, co plánuje město.

Častější spoje by mohly z Chodova mířit i do Sokolova (na snímku). | Foto: Deník/Roman Cichocki

To si totiž nechalo udělat analýzu dopravní obslužnosti města. Nyní tak nastanou jednání mezi radnicí, Karlovarským krajem a dopravci. „Tento dokument jsme si nechali zpracovat mimo jiné jako podklad a argumentaci pro jednání s Karlovarským krajem o nové dopravní obslužnosti. Ukázalo se, že řada návrhů je totožná s podněty, které nám posílají sami Chodováci,“ potvrdil starosta Chodova Patrik Pizinger. Cílem analýzy je podle jejího autora přinést alternativní pohled na řešení veřejné dopravy pro Chodov, a to ve třech základních oblastech. Veřejná doprava Chodov – Karlovy Vary a Chodov – Sokolov a také vnitřní doprava po Chodově. Senátoři slíbili pomoc Sokolovsku. Kromě vlastních nápadů nahlédli i do Saska Přečíst článek › „Výrazně chybí zastávka v ulici Karlovarská nedaleko centra města. Pro cestující od Karlových Varů by to znamenalo podstatné zkrácení docházkové vzdálenosti například k městskému úřadu, gymnáziu a či na poštu,“ zveřejnil některé pasáže z dokumentu mluvčí radnice Martin Polák. Další uplatnění by mohly najít také zastávky v ulici Lesní či v ulici Husova poblíž obchodního centra Penny market u křižovatky s ulicemi Okružní a Hlavní, respektive U koupaliště . Analýza zmiňuje i MHD, která v Chodově až do konce roku 2008 v omezeném provozu s jedním spojem jezdila. Její obnovení však není z celé řady důvodů rentabilní a smysluplné. „Jde o materiál, s kterým budeme dál pracovat ve spolupráci s dopravci i Karlovarským krajem, abychom našli koncepční a optimální řešení,“ dodal starosta.