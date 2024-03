S respektem k okolní krajině a na pozadí se zelení golfového hřiště v Sokolově buduje SUAS GROUP a Sokolovská uhelná nový Hotel Marshall, který nabídne vysokou úroveň služeb pro golfisty, další sportovce i všechny ostatní návštěvníky. Významně se tak rozšíří kvalitní ubytovací kapacity na Sokolovsku splňující náročné požadavky hotelových hostů z ČR i blízkého Německa. Wellness zónu navíc plánují otevřít i pro veřejnost především ze Sokolova a okolních obcí.

Nový hotel Marshall rozšíří ubytovací kapacity a wellness v Sokolově. | Foto: Foto: SUAS GROUP

Skupina stavebních firem pod vedením společnosti SUAS Solutions, která je součástí skupiny SUAS GROUP, začala se zemními pracemi u sokolovského golfového hřiště začátkem února 2024. „Každý rok jezdí na naše golfové hřiště řada golfistů, kteří by tady rádi zůstali delší dobu, ale ubytovací kapacity v místě pro ně byly nedostupné. Z toho důvodu jsme začali rozvíjet myšlenku výstavby hotelu v těsné blízkosti hřiště. Chtěli bychom služby hotelu nabídnout ale i dalším sportovcům, například sportovním týmům pro jejich pobyty spojené s tréninkovými aktivitami, pro turisty, přijíždějící do Karlovarského kraje. Skvělé zázemí bude mít hotel připravené i pro akce, jako jsou svatby, vánoční a firemní večírky, oborové semináře a mítinky. Nedaleko golfového hřiště je také areál koupaliště Michal, takže v létě mohou hoteloví hosté odpočívat u jezera vyhlášeného křišťálově čistou vodou. Spolu s hotelem Romania, jenž máme v Karlových Varech, a s hotelem Windsor v Lázních III, který jsme nedávno pořídili do majetku, vytváříme skupinu SUAS Hotels. Ta prováže své aktivity a hostům nabídne relax i komfort v lázeňském městě i v Sokolově,“ uvádí Barbora Štěpánková, členka představenstva akciové společnosti Golf Sokolov.

První fáze prací na stavbě hotelu, která začala realizací speciálních pilot, skončí již v březnu. Následně začne budování svislých a vodorovných nosných konstrukcí. V druhé polovině roku 2024 se bude pracovat na vnitřním zdivu a technickém zařízení budovy. „Hotel bude vytápěn tepelnými čerpadly a zajímavě bude řešeno uložení otopné a chladicí soustavy do stropních desek. V pokojích se počítá se smart systémem LOXONE, který bude řídit chytrý přístup do místností, vytápění, osvětlení a ozvučení tak, aby to zásadně přispělo k úsporám energií. Plánujeme i menší fotovoltaiku na střeše a využití dešťové vody pro zavlažování zeleně v okolí hotelu,“ popisuje udržitelný provoz hotelu Kamil Mazánek, který výstavbu kontroluje z pozice technického dozoru stavebníka.

Nový hotel Marshall rozšíří ubytovací kapacity a wellness v Sokolově.Zdroj: Foto: SUAS GROUP

Aby budova přirozeně splynula s okolní přírodou na rekultivovaném území, použijí se na obkladech fasády výhradně přírodní materiály. Třípatrový hotel s bezbariérovým přístupem bude mít 36 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky a jeho zastavěná plocha bude činit cca 800 metrů čtverečních. Dva pokoje přitom budou přizpůsobené potřebám hendikepovaných klientů. Samozřejmostí se stane propojení s restaurací Marshall, která je už dnes vyhledávaným cílem díky rozmanité kuchyni a příjemné atmosféře. U hotelu vznikne 33 nových parkovacích míst včetně nabíjecích stanic.

„Naši hosté budou zřejmě většinou sportovně založení lidé, kteří si určitě po aktivním pohybu rádi odpočinou ve vnitřním a venkovním wellness, kde nebude chybět Kneippův chodník, dvě masážní lůžka a sauna. Wellness zónu navíc chceme otevřít i pro veřejnost především ze Sokolova a okolních obcí,“ dodává Barbora Štěpánková.