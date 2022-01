To jsou podle nového starosty Kraslic Otakara Miky hlavní body, do kterých se chce nové vedení města ihned pustit. Je si vědom toho, že mezi zastupiteli sice dochází ke střetu představ, ale zároveň doufá, že nakonec budou ku prospěchu veřejného zájmu.

"V pátek jsme s bývalým starostou Romanem Kotilínkem vyřídili administrativní věci související se změnou na postu starosty města. Zároveň mi potvrdil, že se chce i nadále podílet na rozvoji Kraslic. Budu usilovat o to, aby to bylo v zájmu všech zastupitelů. I když v zastupitelstvu dochází ke střetu představ, byla by tragédie, kdybychom si mezi sebou zničili vzájemné vztahy a docházelo k osobním sporům," říká Mika.

Za zásadní považuje zajistit finanční kondici města a rozhodnout o nejvíce diskutovaných projektech či havarijních stavech. Problémem je, že u těch hodně diskutovaných, jako je sesunutý svah v ulici Na Stráni či havarijní stav bazénu v ZŠ v Havlíčkově ulici, město prozatím neví, kolik budou stát. To se bude muset podle Miky zajistit projektovou dokumentací a složitým stavebním řízením a nikoliv jen pouhou výměnou lidí ve vedení města. Vše se navíc děje v době, kdy je rozpočet nejen Kraslic, ale i ostatních měst pod tlakem růstu nákladů.

Karlovarský kraj chudne, hloupne a lidé ho opouštějí

"Kraslice musí reagovat na změny, které ovlivní rozpočet města. Moje mise zde je jen do voleb, poté již kandidovat nehodlám. Mohu se tak svobodně soustředit na technická řešení největších problémů. Devět měsíců, které do voleb zbývají, je krátká doba, ale dá se v nich alespoň v lecčems rozhodnout. Nemůžeme za tu dobu například vyřešit opuštěné a diskutované domy na náměstí, ale můžeme rozhodnout o tom, co s nimi. Dá se rozhodnout, co s objektem bývalého internátu na sídlišti Sever, kde ještě není vše dotažené do konce. Nebo, jestli chceme v Kraslicích dům pro seniory. Jsme jediná obec s rozšířenou působností, která podobné zařízení nemá. Musíme se připravit, rozhodnout a poté žádat na kraji o případné financování," říká Mika.

Mezi hlavní priority řadí i oblast školství. Chybějící třídy v jedné či havarijní stav bazénu ve druhé škole. Za devět měsíců se toho podle starosty moc stihnout nedá, ale opět opakuje potřebu rozhodnout co dál, a to i ve vztahu k dotacím z Integrovaného operačního programu vypsaného na roky 2021 až 2027. "Tam je pro Kraslice celá řada možností," dodal Mika.