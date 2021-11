V místě bývalých kasáren železničního vojska v lokalitě Vítězná dokončil Sokolov parcely pro výstavbu jedenácti nových rodinných domků. Celkové náklady byly zhruba osm milionů korun. Nyní je město nabídne k prodeji.

O dokončené stavební parcely nedaleko centra Sokolova se očekává velký zájem. | Foto: Deník/Roman Cichocki

Minimální cenu určí znalecký posudek. Vyhrají nejvyšší nabídky. Další parcely pak vzniknou nedaleko a vzhledem k tomu, že se jedná o centrum města, lze očekávat velký zájem. A to není vše. Do budoucna se mají připravovat další, a to v lokalitě Jižní lom.