Základní škola Švabinského odstartovala příměstské tábory pro děti ze všech škol.

Návštěva žáků na radnici. | Foto: Foto. (mel)

Při jednom z prvních turnusů čekal děti výlet do golfového areálu i Karlových Varů a nechyběla v něm ani návštěva městského úřadu. Děti se dozvěděly, kdo vlastně řídí město a co je to zastupitelstvo. Seznámily se s některými odbory a také si prohlédly operační středisko městské policie. Zde si děti nenechaly ujít společné foto se strážníky. Co si také nenechaly ujít, bylo posezení ve starostovském křesle, kde se vystřídali snad všichni. Od starostky Renaty Oulehlové se dozvěděli, co má vlastně na starost a jak se může člověk do této funkce dostat. Poté dostaly děti dárky a zamířily domů.