Na prázdniny bylo pro školáky připraveno sedm letních příměstských táborů, dva pobytové tábory a dvě soustředění s pestrým programovým zaměřením.

Polovinu prázdnin zakončil letní příměstský tábor Šikulové pro předškolní děti. Od 1. července se už zúčastnilo tří jednodenních prázdninových akcí 85 dětí a šesti táborů 190 účastníků.

„V nabídce byl například tábor stezkou netradičně, ve zvířecích stopách, ale také hra na pohádkové hrdiny či dobrodruhy. Nechyběl výcvik malých horolezců či parkouristů. Jeden tábor byl určen i předškolním dětem. Podle ohlasu dětí a také jejich rodičů se program táborů líbí,“ řekla Lucie Kottová ze sokolovského domu dětí a mládeže.

Příměstské tábory pořádají i některé ze sokolovských základních škol. Určené jsou nejen školákům z prvních až osmých ročníků, ale dokonce i předškolákům, kteří v září 2020 budou nastupovat do první třídy.

Mnoho rodičů příměstské tábory pro své potomky upřednostňuje.

„Ne všechny děti chtějí zmizet z domova na tři týdny. Mnoho rodičů by to jistě uvítalo, ale takových táborů je už málo. Příměstské jsou myslím ideální. Trvají několik dní nebo týden a hlavně si děti mohou vybrat zaměření. To je velká výhoda, protože vědí, do čeho jdou, a neměly by se tam nudit,“ hodnotí matka dvou dětí Regina Fedorová.

Ačkoliv jsou příměstské tábory různého zaměření, nechybí na nich klasické věci, jako jsou pohybové aktivity či setkávání přátel.