Z dvaceti knih od nakladatelství Luxor měly radost děti karlovarských zdravotníků. V narychlo připravené budově vedle nemocnice, která teď slouží jako školka, je denně hlídají maturantky střední zdravotnické školy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Denisa Šimanová

„Nápad domluvit se s nakladatelstvím přišel od naší kolegyně Andrey Dvořákové. Když viděla výzvu na internetu, že by nakladatelství Luxor chtělo dětem zdravotníků v první linii darovat knihy, vzpomněla si hned na naše studentky z maturitních ročníků,“ vysvětluje učitelka zdravotnické školy Marie Janečková. „Všichni se už od rána těšili na překvapení, protože vůbec nevěděli, o co jde. Když jsme se bavili, dokonce zazněla myšlenka, že by to mohly být právě knihy, takže jsme rádi, že o ně děti stále mají zájem,“ dodává. Darované knihy se rozdělí podle zájmu.