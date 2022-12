Navíc se najdou jedinci, kteří odpalují rachejtle po celé dny před i po silvestrovských oslavách, a to kdekoliv. S příchodem nového roku vše graduje a právě v tomto období by majitelé neměli psy venčit na volno. A to i přesto, že se pes nebojí.

"Nejlépe je mít psa na vodítku a pokud to jde, tak ho vyvézt za město a tam ho vyvenčit. A co se týče silvestrovské noci, tam bych doporučovala nevenčit vůbec tak od 20 hodin do druhé hodiny ranní. Pejsek to vydrží," radí Vanda Říhová z útulku pro psy na ranči Vránov. Pomůže jim i možnost schovat se například doma v koupelně či na záchodě. Ne je tam ale zavírat, jen jim tu možnost poskytnout. Když už se stane, že pes uteče, mají lidé z katastru Sokolova a přilehlých obcí volat městskou policii. V jiných městech se zase musejí ze zákona postarat tamní městské či obecní úřady. Mají zřízené záchytné kotce. Pes, když se lekne, je schopný uběhnout 20 až 30 kilometrů.

"Pokud někdo nalezne zaběhnutého pejska má povinnost to ohlásit. Určitě si neberte pejska domů, aniž byste kohokoli vyrozuměli, protože tam ho nikdo nenajde. Pokud má ještě někdo psa bez čipu, tak ať to co nejdříve napraví. Důležitá je i následná registrace na internetu. To už zákonná povinnost není ani pro majitele ani pro veterináře, ale velmi to pomůže. Je několik databází, kde to lze provést zdarma. Národní registr je největší, ale my doporučujeme Pet2me. Pokud totiž někdo pejska najde, tento registr ihned odesílá sms na váš telefon a majitel tak hned ví, kde pejsek je," dodala Říhová.