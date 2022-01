Rekordní počet zájemců o testy přijali v sobotu na odběrovém místě na parkovišti karlovarského letiště v Olšových Vratech. "Máme tu trošku problém v tom, že někteří lidé dělají chyby při zadávání do systému. My nemáme šanci to ovlivnit, ale řešíme to tady a snažíme se vyjít vstříc," sdělila Deníku pracovnice testovacího místa Andrea Broftová s tím, že na tři hodiny provozu má odběrové místo kapacitu 80 pacientů, v sobotu jich ale zvládli přijmout 130.

