V okrese Sokolov mohli voliči hlasovat v areálu Krajské správy a údržby silnic v Chebské ulici. Těsně před polednem hlásili tamní volební komisaři nulovou účast. U těchto volebních stanovišť bylo možné hlasovat pouze ve středu 6. října od 8.00 do 17.00 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.