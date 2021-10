Celkový výsledek voleb za Sokolovsko je stejný. Za těmito dvěma stranami skončilo SPD, čtvrtí byli STAN+Piráti. Volební účast byla 53,93 procenta. Nejvíce voličů přišlo tradičně v nejmenším městě ČR horské Přebuzi, a to 74,29 procenta. Nejmenší účast, už také tradiční, byla ve Vřesové 27,16 procenta. Jedním z důvodů, proč tamní lidé k volbám nechodí, může být fakt, že jsou v obci hlášení, ale nebydlí tam. Nejstarším kandidátem v celém Karlovarském kraji byla devětaosmdesátiletá důchodkyně Helena Kodedová, která byla na kandidátce hnutí Koruna Česká. Nejmladšími byli hned tři, shodně ve věku 28 let. Zdravotník Tomáš Brunclík byl rovněž na kandidátce Koruny České.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.