Postavit či opravit letos, ještě co se dá, protože příští rok může být hůře. Takovou taktiku nyní zvolily mnohé obce kvůli špatné finanční situaci, za kterou může koronavirus. Starostové předpokládají, že rozdělení daní může být příští rok jiné, a obce tak dostanou do svých rozpočtů méně peněz.

Některé dokonce budou i letos investovat ve velkém. Například Potůčky budou stavět multifunkční tělocvičnu. A náklady na ni nejsou rozhodně zanedbatelné. „Našetřili jsme si dostatek peněz, a máme tak naštěstí finanční rezervy. Původně jsme počítali se čtyřiceti miliony korun, ale ta částka bude nyní asi jiná. Nicméně už máme na multifunkční tělocvičnu zpracovanou nejen projektovou dokumentaci, ale máme vydáno i stavební povolení. Projektanti nyní musí do podkladů ještě zapracovat drobné změny. Předpokládáme, že do měsíce bychom mohli vypsat na tuto akci výběrové řízení,“ říká starosta Potůčků Vlastimil Ondra.

Nová multifunkční tělocvična má sloužit především dětem ze základní a mateřské školy. „Pochopitelně ji bude využívat i široká veřejnost. Předpokládáme také, že poslouží i jako krizové centrum,“ dodává starosta Ondra.

Také ve Stružné počítají s velkými investicemi, které měli naplánované na letošní rok. „Pouštíme se do rekonstrukce veřejného osvětlení, kde budeme vyměňovat klasický zdroj za ledkový. To bude stát statisíce korun. Dva miliony korun nás pak bude stát oprava místních komunikací. Na tyto dvě akce jsme už vyhlásili poptávkové řízení,“ poznamenala starostka Stružné Zuzana Večerková.

Další velkou akcí pak bude oprava mateřské školy, a to konkrétně rekonstrukce toalet, rozvodů a výměna kotle na elektrický. To vše se má vejít do sta tisíce korun.

„Ještě letos peníze máme, a proto toho chceme udělat co nejvíce. Příští rok může být mnohem hůře. Myslím si, že velký problém bude i s dotacemi. Na ty jsem se já nikdy nespoléhala. Stejně tak jako na vládu. Máme spořící účet, a jsme tak svými pány, raději vždy investujeme ze svého,“ dodává starostka Večerková, která ale přiznává, že letos jsou kvůli špatné finanční situaci zrušeny veškeré sportovní a kulturní akce.