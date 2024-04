„Množící se stížnosti lidí na bezpečnostní situaci kolem obchodního domu Ural v Sokolově nás přinutily k jednání s majiteli. Z hlediska bezpečnostní situace jsme se dohodli na tom, že zde bude působit bezpečnostní agentura. Dohodli jsme se se Sokolovskou uhelnou a Družstvem obchodního domu Ural, kterým tento komplex patří. Bezpečnostní agentura by měla dohlížet na veřejné prostranství, kde se velmi často koncentrují například lidé bez domova. Pro mě to znamená zlepšení bezpečnostní situace plus se tam mají provést nějaké úpravy do budoucna," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.