S testováním ve velkých firmách, ale i ve věznici Horním Slavkově začali pomáhat hasiči. Kraj má nejvíce nakažených od začátku února.

Kontroly na hranicích okresů Cheb a Sokolov. | Foto: Deník / Jana Bežáková

Ačkoliv byla pozornost v posledních dnech upřena na nouzový stav a možné otevření obchodů od 22. února, pro obyvatele sokolovského a chebského okresu se tímto datem nic nemění. Jak potvrdil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, obchody na tomto území zůstanou nadále zavřeny, a to už do ukončení nového nouzového, tedy do 28. února.