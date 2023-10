Hladký start vyjde na tři miliony. Zklidnění dopravy v Chodově na miliardu

Když půjde vše hladce, tak by se mohl začít stavět klíčový obchvat Chodova za tři roky. S projektovou dokumentací to bude asi nejsnazší. Karlovarský kraj na ní uvolnil tři miliony korun. Mnohem větší problém by mohl nastat při koupi pozemků. Ne všechny totiž patří kraji či Chodovu. Na řadu může přijít i nepopulární vyvlastnění. Ale to ukáže až čas. Tím největším úkolem bude sehnat bezmála miliardu korun na samotnou výstavbu.

Obchvat Chodova se už rýsuje | Video: Cichocki Roman