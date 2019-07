Karlovarský kraj – Víkend 3. a 4. srpna vás na chvilku přenese do časů minulých. Krajem se budou projíždět historičtí plechoví elegáni i se svými elegány za volantem.

Koná se totiž první ročník soutěže elegance historických vozidel vyrobených do roku 1988 a dobového oblečení. „ Start je plánován v sobotu na 9 hodin ze Starého náměstí v Sokolově, kde bude probíhat i focení. Poté jedeme do Kyselky, kde se závodníci zdrží zhruba od 9:30 do 12:00. Potom odjíždíme zpět do Sokolova, kde budeme parkovat na náměstí Budovatelů v čase 12:30 až 15:00. V 15 hodin odjíždíme z náměstí Budovatelů a spanilou jízdou po Sokolově se přesuneme na Staré náměstí. Zde budou vozidla zaparkovaná zhruba od 15:15 do cca 19 hodin,“ informoval hlavní organizátor soutěže Jiří Zubko. Na Starém náměstí se bude hlasovat o nejhezčí auto, moto a oblečení. „V neděli v 9 hodin odjíždíme ze Sokolova na výlet do města Loket na prohlídku hradu. Vozidla budou v Lokti zaparkovaná na náměstí a kolem hradu zhruba v čase od 9:15 do 11:45. Potom odjíždíme do Královského