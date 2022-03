Dřevěný stánek patří obci Nové Hamry, která ho pronajímala. Pozemky pod dnes již ikonickým stánkem a jeho okolí patří Náboženské matici a Karlovarskému kraji. Pronájem pozemku měly Nové Hamry do konce minulého roku. Poté se je Náboženská matice rozhodla obci nadále nepronajmout, protože ji vadila řada věcí. Turisté byli zděšeni a dokonce sepsali petici pro zachování tohoto místa. A přestože starý objekt musí do dubna zmizet, o své oblíbené místo pro setkávání turisté nepřijdou.

"Nové Hamry již nemají nájemní smlouvu na pozemek pod Celnicí. Vlastník pozemku Náboženská matice Celnici žádá obec o odstranění stavby s termínem do dubna 2022. Celnice byla postavena v minulosti zřejmě nelegálně. Městský úřad Nejdek, stavební úřad, zahájil řízení o odstranění stavby," potvrdila starostka Nových Hamrů Eva Machková.

Jak upřesnila, obec obdržela od vlastníka pozemků nesouhlasné stanovisko k provozování občerstvení s tím, že využitím jsou značně zasaženy další pozemky Náboženské matice, dochází k poškozování stromů, k neoprávněnému užívání pozemků, k porušení Zákona o lesích, neboť se tam údajně konaly organizované hromadné akce, o nichž nebyl vlastník dopředu informován. "Zástupci obce Nové Hamry rozhodně nechtějí mařit občerstvovací činnost a přátelská mezinárodní setkání na Celnici, což provozovatelé občerstvení ze vzájemné komunikace vědí. Výše uvedené důvody jsou však takového charakteru, že do vyřešení situace si obec nebude stavbu pronajímat," dodala Machková.

Její slova potvrzuje za Náboženskou matici i Ondřej Suda z Biskupství plzeňského. "Ano, docházelo tam k porušování lesního zákona i stavebního zákona. Pronajali jsme obci 24 metrů čtverečních a docházelo zde k dalšímu neoprávněnému užívání pozemků, byly tam různé houpačky a další zábor lesa. Přesto jsme zkusili urovnat situaci a vyšli vstříc napřímo provozovatelům občerstvení. Pronajmuli jsme jim pozemek, na kterém mají jakési pojízdné bistro, které není stavbou pevně spjatou se zemí. Uvidíme, jak bude situace vypadat a podle toho zhodnotíme další postup," řekl Suda.

Provoz nového bistra byl podle provozovatelů otevřen letos 4. března, dočasně v provizorních prostorech a podle jejich slov do té doby, než se vyřeší celá anabáze s dnes už ikonickou boudičkou. "Ta je pro nás totiž stále nositelem genia loci a poslední dva roky jsme jí věnovali dost péče, takže pořád věříme, že se s ní ještě neloučíme. Těch téměř 10 tisíc podpisů na podporu dalšího fungování totiž nebereme na lehkou váhu. Poděkování patří Náboženské matici, která s námi byla ochotná jednat a pronajala nám pozemek, kde přívěs stojí. Dále pak úřadu Karlovarského kraje a v neposlední řadě pak pivovaru Krušnohor, který nám koluje v žíle i v pípě," vyjádřili se provozovatelé, kteří si říkají celníci Míra a Jan.

Zároveň dodávají, že přeshraniční přátelství pro ně dnes znamená víc, než kdy jindy. "Kdo si myslí, že jde jenom o pivo a párek, plete se," zdůrazňují.

Samotní turisté jsou rádi. "Jezdím hodně na běžkách a na Celnici jsem se vždy rád občerstvil. A nebyl jsem sám, turistů zde bylo vždy nespočet. Jsem rád, že zůstává zachována," říká Stanislav Patrovský z Kraslic.

Pomáhají v současnosti i válkou zmítané Ukrajině. "Naše tahanice ale nejsou nic proti tomu, o co běží za kopci – proto zdobíme náš výdejní pult boxem v barvách nebe a klasů a všechno z něj budeme sypat každé dva týdny na konto Člověka v tísni. Víte co? Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Tak to kruš k nám! ? Vaši Celníci."