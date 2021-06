Sokolov odtajnil program kulturních akcí na letní měsíce. Chybět mezi nimi nebudou ani ty dvě největší a mezi lidmi z celého regionu hodně oblíbené. Zatímco Den horníků v září byl měl být velmi blízký podobě na jakou jsou lidé zvyklí, červnovou akci Hurá prázdniny čekají dvě zcela zásadní změny.

Den horníků | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Kvůli vládním nařízením musíme regulovat počet návštěvníků tak, aby byla dodržena stanovená kapacita. To v areálu Bohemia, kde se doposud akce konala, neumíme ohlídat. Akce se proto přesune do oploceného areálu koupaliště Michal," říká místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček. To je první změna.