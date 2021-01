Známý a oblíbený lékař, který se pravidelně umisťoval na předních příčkách ankety Ordinace roku v Karlovarském kraji, nyní odchází na zasloužený odpočinek. „Prožil jsem krásná léta v milovaném zaměstnání. Mnohdy také chvíle dramatické, pochmurné i nervydrásající, ale většinou hezké,“ řekl před časem Deníku Jan Kropáček.

Jan Kropáček už od roku 1992 tvoří tým se svou paní Irenou a řadu let s nimi pracuje i druhá sestřička Andrea Šuhajová. Pacienti oceňují nejen jejich odbornost, ale také příjemnou atmosféru v ordinaci. Důkazem toho je, že se Jan Kropáček se „svými“ dámami pravidelně umisťoval na předních příčkách ankety Ordinace roku v Karlovarském kraji, v roce 2016 dokonce získali titul Nejlepší chirurgická ordinace v České republice.

Život Jana Kropáčka se ale pojí i se sportem, od roku 1981 je sportovním lékařem. „Začal jsem dělat okresního tělovýchovného lékaře, jak se tomu tehdy říkalo. A to v celém rozsahu sportů, nejen pro míčové hry, ale k těm jsem měl nejblíže. Jednak se mi to líbilo, ale také jsem je hrál. Byla to prostě moje parketa. Shodou okolností se tehdy fotbalový klub Rudá hvězda dostal do první ligy, a tak jsem i jim dělal sportovního doktora. Mělo to smysl a naplnění. Když házená postoupila do extraligy, tak jsem byl oddílový lékař. Zároveň jsem pracoval na ambulanci a chodil jsem také sloužit do nemocnice na chirurgické oddělení, takže jsem byl i té opravdové medicíně stále blízko. Navíc jsem léta učil na zdravotní škole,“ vzpomínal v rozhovoru pro Chebský deník.

Celá redakce přeje oblíbenému chirurgovi hodně zdraví a krásně prožitá léta na zaslouženém odpočinku.