Bedřich Loos opravuje zámek zhruba 20 let. "Spoustu práce nás ještě čeká. Mám spočítáno, že Hartenberg budu muset opravovat celkem 174 let," směje se Loos. V začátcích, zde pomáhali dobrovolníci. Pak ve spolupráci s úřadem práce oslovili obyvatele z Karlovarského kraje, především dlouhodobě nezaměstnatelné nebo lidi po výkonu trestu. Spolu s partou lidí však zachraňují i jiné památky.

Máme stavební huť na základech sociálního podniku. To znamená, že kluci jsou řekněme ze znevýhodněných lokalit. Opravujeme památky, jej jich dost. Co se týče Hartenberku, tam jsme nyní obnovili schodiště u úřednického domu. To je objekt mezi věží a hlavním palácem. Ten jsme zároveň jako stabilizovali. Dále jsme obnovili římsy. Vyklízíme a stabilizujeme jednotlivé konstrukce. Potom taková zásadnější věc, že vlastně procházíme zdivem velkého paláce. Provizorní pultovou střechou, která odvádí vodu z celého objemu paláce. Takže to je pro nás důležitý krok, protože můžeme stavět nahoru a pořád nám tam nepoteče. Dělali jsme také práce kolem vyzdívky bašty na Severozápadě. Chceme dělat krov na věži včetně krytiny. Nyní tam stavíme lešení, takže práce spousta," říká Loos. Zároveň připomíná, že pořádají i různé akce.

"Spolupracujeme hodně se školami, jezdí sem na výlety, na výpomoci. Aktivity mají různé. Přijedou si udělat táborák, dětské aktivity například s koňmi, a tak dále. Měli jsme zde letos pobytové aktivity dětí až od Prahy. Školy z Dolních Břežan, Jinonic. Ty se chtějí vrátit, a udělat zde v září představení Ať žijí duchové. Má přijet i Tamara Klusová, protože tam má dcerku Josefínu. Zapomenout nesmím ani na archeologické výzkumy," pokračuje Loos.

Hrad podle něj musí každý, kdo o něm mluví nebo rozhoduje vidět. "Je to největší krušnohorský hrad, prostě nejvíc. Je to jedinečná věc v rámci celé republiky a celého prostoru zde. Je také jeden z nejstarších u nás. Jo a i jeho devastace mají spoustu jedinečností. Termín zemětřesení je celosvětově používaný, vznikl tady. Zemětřesení na Hartenberku a v jeho okolí, je zde odjakživa," konstatuje Loos.

Zároveň prozradil pár zajímavostí o tom, jak se do hradu vracely některé artefakty.

"Například v Nejdku měli kdysi kašnu. Říkám jim, bylo by fajn, kdyby přišla zpátky na hrad, kam patří. Říkali mi ne, už s ní máme jiné plány. A po 15 letech je tady. Nebo jsem byl v Habartově, kde měli sloupek z kaple v hospodě a říkám jim, je to z naší kaple. Bylo by fajn, kdyby se to vrátilo zpátky. Odpověď byla zpočátku stejná. Ne, my to tady máme a sami jsme si to tam vytáhli a prostě nedáme. Majitel zemřel a syn nám ji dal. Všech ten hrad má čas," říká Loos.

Podpory od prezidenta si spolu s Martinou Vavřínovou velmi váží a dodává jim sil do další práce či aktivit. A to i přesto, že ne vždy jde podle toho, jak si naplánují. Letos je například úředníci z Ministerstva kultury nepodpořili milionem korun na obnovu hradu jako tomu bylo v minulosti. Přesto se nevzdávají, a říkají, že každý, kdo o hradě rozhoduje, by se na něj měl přijet podívat osobně a poznat, že za uplynulé roky se dostal zcela zdevastovaný areál hradu do přijatelnější podoby.

„Jste inspirací pro ostatní,“ řekl prezident Petr Pavel všem dobrovolníkům při setkání v Lánech .