Uložen je v depozitu a připravuje se na své představení chodovské veřejnosti. „Zatím řešíme, kdy k tomu dojde, ale nejpravděpodobnější je, že obraz bude představen veřejnosti v rámci Noci kostelů 5. června. Ta bude celá věnována právě památce prvního starosty Carla Fenkla a budou na ní prezentovány i výsledky průzkumu hrobky prvního starosty a antropologického průzkumu,“ uvedl chodovský městský historik Miloš Bělohlávek.

Právě on má velkou zásluhu na tom, že se po jeho téměř pětiletých vyjednáváních s potomky žijícími v Německu obraz vrátil do Chodova. A vrátí se také tam, kam patří, do pracovny chodovského starosty. Město by to chtělo stihnout ještě počátkem léta, nejpozději do vavřinecké pouti v srpnu.