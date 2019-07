Sokolov - /VIDEO/ Barevný běh byl jednou z akcí, kterými v Sokolově vítali prázdniny.

Jeho přibližně 600 účastníků v letošním, druhém ročníku proběhlo trasu ze Starého náměstí, přes Husovy sady, Vítěznou a kolem gymnázia zpět na Staré náměstí, delší o zhruba 700 metrů než vloni. „Chtěli jsme, aby si to užili,“ s úsměvem komentoval ředitel MDK Sokolov Ladislav Sedláček. A oni si to vskutku užívali. „Super to bylo,“ pochvalovali si dva z účastníků. „Kdo si to chce pořádně užít, je lepší běžet na začátku, kdy je hodně barvy,“ usmívali se. Akce Hurááá, prázdniny letos dokonce po tři dny nabídla návštěvníkům pestrý program. Pátečními koncerty a promítáním letního kina počínaje a dřevorubeckou show v neděli konče. Tisíce lidí pak tradičně zamířily na mezinárodní soutěž ohňostrojů. Letos se nejvíc líbil ohňostroj s číslem tři, polský.